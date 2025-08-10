Neue Marmeladenkönigin kommt aus Oberlungwitz und hält Siegerrezept nicht geheim

Aue
Beim 15. Schönheider Kräutertag wurde wieder ein royaler Titel vergeben. Doch diesmal bleibt die Siegerrezeptur keineswegs geheim. Und doch kann es nicht jeder nachmachen.
Der neuen Schönheider Marmeladen-Königin hat eine schlichte Orangen-Konfitüre zum Titel verholfen. Beate Groß aus Oberlungwitz hat mit ihrer Rezeptur am Samstag die Fachjury zum Kräutertreffen am „Forstmeister“ überzeugt: „Nach Geschmack, Geruch und Farbe schnitt keine der insgesamt 73 eingereichten Kreationen besser ab“, so das...
