  • Neue Marmeladenkönigin kommt aus Oberlungwitz und hält Siegerrezept nicht geheim

Beate Groß aus Oberlungwitz ist die Marmeladenkönigin 2025.
Beate Groß aus Oberlungwitz ist die Marmeladenkönigin 2025. Bild: Eberhard Mädler
Beate Groß aus Oberlungwitz ist die Marmeladenkönigin 2025.
Beate Groß aus Oberlungwitz ist die Marmeladenkönigin 2025. Bild: Eberhard Mädler
Aue
Neue Marmeladenkönigin kommt aus Oberlungwitz und hält Siegerrezept nicht geheim
Von Eberhard Mädler
Beim 15. Schönheider Kräutertag wurde wieder ein royaler Titel vergeben. Doch diesmal bleibt die Siegerrezeptur keineswegs geheim. Und doch kann es nicht jeder nachmachen.

Der neuen Schönheider Marmeladen-Königin hat eine schlichte Orangen-Konfitüre zum Titel verholfen. Beate Groß aus Oberlungwitz hat mit ihrer Rezeptur am Samstag die Fachjury zum Kräutertreffen am „Forstmeister“ überzeugt: „Nach Geschmack, Geruch und Farbe schnitt keine der insgesamt 73 eingereichten Kreationen besser ab“, so das...
