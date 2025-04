"Tanz Moderne Tanz" 2024 - Festival für zeitgenössischen Tanz in Chemnitz

Festival "Tanz Moderne Tanz"

In diesem Jahr findet es zum zehnten Mal statt. Initiiert wurde es von Sabrina Sadowska, der Ballettdirektorin am Chemnitzer Theater, organisiert wird das Festival mittlerweile vom Verein "Tanz Moderne Tanz", dessen Vorsitzende Sadowska ebenfalls ist. Zu dem Festival werden Tanz-Ensembles aus verschiedenen Ländern eingeladen. Zu den diesjährigen Highlights des Festivals zählen unter anderen die Compagnie Hervé Koubi aus Frankreich oder die Gruppe Panama Pictures aus den Niederlanden.

Dieses Mal lebt in diesem Rahmen auch der internationale Hip-Hop- und Breakdance Wettbewerb "Soul Expression" wieder auf. Die Aufführungen finden an verschiedenen Orten statt, darunter im Opernhaus, in der St. Markuskirche, in der Universitätsbibliothek der TU Chemnitz, im Weltecho, aber auch unter freiem Himmel wie aum Schlossteich, im Schillerpark und am Karl-Marx-Monument. Außerdem gibt es Tanzfilme und Mitmachangebote wie Workshops und eine Fahrradtour. Das Programm ist auf der Festivalseite zu finden.