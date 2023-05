"Verfahren fragwürdig, Wirkung verheerend": Ärzte empört über Ampel-Beschluss

Das Ziel im Gesundheitswesen, die vielfach angespannte Situation in den Notaufnahmen der Krankenhäuser zu entspannen, hat aus der Sicht niedergelassener Ärzte einen schweren Rückschlag erlitten. So bewerten Mediziner jedenfalls eine Änderung des Sozialgesetzbuches, die der Bundestag am Freitag zeitgleich mit der Pflegereform mit den Stimmen der...