Von Burger, schlesischer Soße und Schnitzel bis kalte Antipasti: Das gibt es bei uns zu Heiligabend zu essen

Was ist das Wichtigste an Weihnachten? Na klar, das Essen. Doch das sieht keineswegs bei allen gleich aus. Sechs Gerichte, die es bei unseren Redakteuren am 24. Dezember abends gibt.

Auch meine Kindheit ist vom Standard-Futter am Heiligabend geprägt: Würstchen mit Kartoffelsalat. Nichts dagegen einzuwenden, aber mittlerweile gehört das für mich nicht mehr zum Heiligen Fest. Zugegeben, wir haben eine ganze Weile gesucht und experimentiert, bis wir dann auf eine simple, aber sehr variantenreiche Nahrung stießen. Jedes Jahr...