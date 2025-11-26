"Leser helfen" Anja und Lukas

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Leser helfen"-Projekte 2025

Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden fast 30 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

Anja (36) aus Brand-Erbisdorf erlitt nach einer Herz-OP einen schweren Schlaganfall und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Ihr Mann hat seinen Job aufgegeben, um sie zu pflegen, doch für Arzttermine und den Alltag fehlt ein geeignetes Fahrzeug – der alte Kombi bietet keinen Platz für den Rollstuhl. Helfen Sie gemeinsam mit "Leser helfen", damit Anja und Lukas ein behindertengerechtes Auto bekommen können.