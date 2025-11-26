"Leser helfen" Anja und Lukas

Anja (36) aus Brand-Erbisdorf erlitt nach einer Herz-OP einen schweren Schlaganfall und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Ihr Mann hat seinen Job aufgegeben, um sie zu pflegen, doch für Arzttermine und den Alltag fehlt ein geeignetes Fahrzeug – der alte Kombi bietet keinen Platz für den Rollstuhl. Helfen Sie gemeinsam mit "Leser helfen", damit Anja und Lukas ein behindertengerechtes Auto bekommen können.