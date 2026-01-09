Schneesturm „Elli“: Kein Chaos wie 2001 - Winterdienst hält Sachsen weitgehend am Laufen

Sachsen
Die A 4 und der Harthauer Berg samt Kamm waren wunde Punkte im Schneetreiben. Schüler im Erzgebirge freuten sich über einen unverhofften Tag zuhause, als der Schnee den Schulbetrieb lahmlegte.
Früher nannte man es Winter. Trotz der katastrophenartigen Vorwarnungen ist zumindest in Sachsen bis zum Freitag das ganz große Chaos durch das Schneesturmtief „Elli“ ausgeblieben. Wenngleich der Winterdienst bei örtlich bis zu 20 Zentimetern Neuschnee mit Räumen und Streuen im Dauereinsatz war, so hatte die Situation mit Zuständen wie im...
