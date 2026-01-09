MENÜ
  • Schneesturm „Elli“: Kein Chaos wie 2001 - Winterdienst hält Sachsen weitgehend am Laufen

Auf der S255 zwischen Anschlussstelle zur A4 und Lichtenstein wartete früh um 7 Uhr ein liegengebliebener LKW auf den Abschleppdienst. Hier gab es Schneeverwehungen auf der Straße.
Auf der S255 zwischen Anschlussstelle zur A4 und Lichtenstein wartete früh um 7 Uhr ein liegengebliebener LKW auf den Abschleppdienst. Hier gab es Schneeverwehungen auf der Straße. Bild: Andreas Kretschel
Der Harthauer Berg im Verlauf der B 95 war wegen Schnees nur mit Ketten passierbar. Die Berbisdorfer Straße auf dem Kamm war aufgrund von Schneeverwehungen komplett gesperrt.
Der Harthauer Berg im Verlauf der B 95 war wegen Schnees nur mit Ketten passierbar. Die Berbisdorfer Straße auf dem Kamm war aufgrund von Schneeverwehungen komplett gesperrt. Bild: Jan Haertel
Kurz nach 7 Uhr fuhren die Busse am Bahnhof in Hohenstein/Ernstthal trotz geschlossener Schneedecke planmäßig. Doch das war nicht überall in Sachsen so.
Kurz nach 7 Uhr fuhren die Busse am Bahnhof in Hohenstein/Ernstthal trotz geschlossener Schneedecke planmäßig. Doch das war nicht überall in Sachsen so. Bild: Andreas Kretschel
Sachsen
Schneesturm „Elli“: Kein Chaos wie 2001 - Winterdienst hält Sachsen weitgehend am Laufen
Von unseren Redakteuren
Die A 4 und der Harthauer Berg samt Kamm waren wunde Punkte im Schneetreiben. Schüler im Erzgebirge freuten sich über einen unverhofften Tag zuhause, als der Schnee den Schulbetrieb lahmlegte.

Früher nannte man es Winter. Trotz der katastrophenartigen Vorwarnungen ist zumindest in Sachsen bis zum Freitag das ganz große Chaos durch das Schneesturmtief „Elli“ ausgeblieben. Wenngleich der Winterdienst bei örtlich bis zu 20 Zentimetern Neuschnee mit Räumen und Streuen im Dauereinsatz war, so hatte die Situation mit Zuständen wie im...
