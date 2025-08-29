Jetzt kostenfrei lesen bis 22:00!

Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“

Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?

Erzgebirge. Es ist August, viele Freibäder sind noch geöffnet, aber Jörg Schürer denkt schon an Stollen. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches: Die Annaberger Backwaren haben bereits vor einer Woche mit dem Stollenbacken angefangen. Bei Jörg Schürer, der eine Bäckerei in Morgenröthe mit mehreren Filialen führt und Obermeister der Bäckerinnung Vogtland ist, geht es Ende September los.

Doch zurzeit beschäftigt ihn weniger das, was im Stollen steckt, sondern vielmehr das, worin der Stollen steckt. Und das ist, wie in fast jeder Bäckerei, eine dünne Plastiktüte: "Ich könnte eine Papiertüte nehmen, aber das sieht nicht so wertig aus und hält ihn auch nicht frisch." Eine Alternative zum Kunststoff gebe es eigentlich nicht.

Bäckermeister Jörg Schürer zeigt das Kutscherbrot, das in den vogtländischen Filialen ein Verkaufsschlager ist. Im September beginnt die Stollenbäckerei. Bild: Daniela Hommel-Kreißl Bäckermeister Jörg Schürer zeigt das Kutscherbrot, das in den vogtländischen Filialen ein Verkaufsschlager ist. Im September beginnt die Stollenbäckerei. Bild: Daniela Hommel-Kreißl

Alternativen zum Plastik, wie Mehrweg-Kaffeebecher, gibt es inzwischen in vielen Cafés. Einer der Gründe ist die EU-Einwegkunststoffrichtlinie. Diese wird in Deutschland über einen Fonds umgesetzt, den das Umweltbundesamt verwaltet. Hersteller müssen eine Abgabe zahlen. Dabei ist mit "Hersteller" normalerweise derjenige gemeint, der die Verpackungen erstmals in den Markt bringt - beim Stollen also in der Regel die Bäckerei.

Entscheidung gegen die Empfehlung der Komission

Am 6. August hat das Umweltbundesamt eine Allgemeinverfügung erlassen. Darin steht zusammengefasst: Lebensmittelverpackungen für Stollenportionen, die 750 Gramm wiegen, gelten als Einwegkunststoffprodukt, und fallen damit unter die Melde- und Abgabepflicht. Damit weicht das Amt von der Empfehlung der Einwegkunststoffkommission ab, in der unter anderem Hersteller und Verbände vertreten sind. Zur Begründung heißt es unter anderem: "Der Stollen ist zum unmittelbaren Verzehr aus der Tüte oder Folienpackung heraus bestimmt."

Verpackungsmüll, wie hier auf dem Postplatz in Plauen, ist ein Problem. Aber gilt das auch für Stollenverpackungen? Bild: Ellen Liebner Verpackungsmüll, wie hier auf dem Postplatz in Plauen, ist ein Problem. Aber gilt das auch für Stollenverpackungen? Bild: Ellen Liebner

Darüber wundert sich nicht nur Innungsobermeister Jörg Schürer: "Ein Stollen ist kein To-go-Produkt!" Er befürchtet einen großen Verwaltungsaufwand. Es sei weithin üblich, auch kleinere Stollen oder einzelne Stücke anzubieten: "Gerade zu Beginn der Stollenzeit wollen die Kunden erst einmal kosten." Schürer hofft auf Einsicht der Behörden: "Sonst backen wir eben erst im Januar den Stollen, weil wir im Dezember Formulare ausfüllen müssen."

Zieht ein Bäcker vor Gericht?

So weit soll es nicht kommen - hoffen jedenfalls die Landesinnungsverbände des Bäckerhandwerks von Sachsen und Thüringen. Sie rufen die Bäcker zum Widerspruch auf und hoffen auf eine Musterklage. Allein der sächsische Verband repräsentiert 436 Betriebe. Peter Dyroff, der die Verbände als Sprecher vertritt, betont: "Viele Bäcker, gerade auf dem Dorf, sind über 65. Jedes weitere Stück Bürokratie sorgt dafür, dass sie schneller aufgeben." Zu der Vorstellung, der Stollen könne direkt aufgegessen werden, sagt er: "Vom sächsischen Stollen können Sie zwei Stücke runterschneiden und essen. Ab dem dritten wird es schwierig." Der Aufwand sei das größere Problem, die Kosten das kleinere. Laut Umweltbundesamt ist mit etwa 0,35 Cent pro Stollen zu rechnen.

Behörde beruft sich auf EU-Richtlinie

Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Behörde, der Aufwand werde sich in Grenzen halten: "Die einmalige Registrierung (Aufruf der Internetseite, Registrierung, Dateneingabe, Bestätigung) wird maximal 30 Minuten umfassen, die jährliche Angabe der Mengen an Tüten- und Folienverpackungen wird auf höchstens eine Stunde geschätzt." Die Mengen seien ohnehin aus der Buchhaltung ersichtlich.

Ansonsten beruft sich die Behörde auf die EU-Richtlinie, die davon ausgehe, dass Tüten- und Folienverpackungen am meisten zur Vermüllung der Umwelt beitragen: "Es kommt nicht darauf an, ob ein 750-Gramm-Stollen als Mitnahmegericht überhaupt in Gänze verzehrt werden kann."

An dieser Auslegung hat Oliver Schenk Zweifel. Der sächsische CDU-Politiker ist Mitglied des Europäischen Parlaments und will in Brüssel und Straßburg nachfragen, ob eine Änderung der deutschen Regelung möglich ist: "Die EU-Verordnung lässt genügend Spielraum."

Oliver Schenk, Europaabgeordneter und früherer Chef der sächsischen Staatskanzlei, will sich für eine Änderung einsetzen. Bild: Robert Michael/dpa Oliver Schenk, Europaabgeordneter und früherer Chef der sächsischen Staatskanzlei, will sich für eine Änderung einsetzen. Bild: Robert Michael/dpa

Während der Stollen und seine Tüte also zum Politikum werden, läuft bei den Annaberger Backwaren schon die Produktion. Rund 150 Tonnen Stollen kommen dort jedes Jahr in den Ofen, sagt Geschäftsführer Martin Hübner. Etwa die Hälfte seien 750-Gramm-Portionen: "Die Gewohnheiten haben sich geändert. Es gibt mehr Single-Haushalte." Die Verpackungsabgabe werde perspektivisch die Preise hochtreiben, befürchtet er, und das werde die Bäcker gegenüber dem Lebensmittelhandel weiter schwächen.

An der Plastikfolie führt aus seiner Sicht kein Weg vorbei - auch, weil sie nicht durchfettet. Sein Unternehmen hat Widerspruch eingelegt: "Man fühlt sich als Bäcker ein Stück weit allein gelassen." (eva)