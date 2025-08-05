Kutschen im Rampenlicht bei Premiere im Erzgebirge

Erstmals hatten die Kutschenfahrer bei einer Pferdeveranstaltung in Weißbach die Aufmerksamkeit ganz auf ihrer Seite. Ob es eine zweite Auflage geben wird, ist unklar.

Beim 1. Weißbacher Fahrturnier am Wochenende sind etwa 50 Ein- und Zweispänner an den Start gegangen. Bei der Premiere der Veranstaltung des Reit- und Fahrvereins Weißbach freute sich der Gastgeber über einen großen Zuschauerzuspruch. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Fahrturnier, alles ist ohne große Probleme oder Unfälle verlaufen....