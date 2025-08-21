Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wirt für Top-Adresse im Vogtland gesucht - Wie geht’s weiter im „Landhaus Marienstein“?

Familienunternehmen Marienstein: Frank Straubel (links) kocht gemeinsam mit seinem Schwiegersohn.
Bild: Claudia Straubel
Familienunternehmen Marienstein: Frank Straubel (links) kocht gemeinsam mit seinem Schwiegersohn.
Bild: Claudia Straubel
Wirt für Top-Adresse im Vogtland gesucht - Wie geht’s weiter im „Landhaus Marienstein“?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Claudia und Frank Straubel ziehen sich im Oktober aus dem „Landhaus Marienstein“ in Bergen zurück. Das Gebäude soll dann verkauft werden. Was der Eigentümer damit vorhat.

Straubels haben noch jede Menge zu tun. Schulanfangsfeiern, Familienfeste - bevor die Gastronomen-Familie Ende Oktober tatsächlich in den Ruhestand gehen kann, ist noch viel zu tun. Am 26. Oktober 2025 schließen Claudia und Frank Straubel nach 25 Jahren das „Landhaus Marienstein“ in Bergen. Ende des Jahres endet dann ihr Pachtvertrag. „Wir...
