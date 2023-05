Reichenbacher OB begründet Entfernen des Segens der Sternsinger

Weil er den katholischen Sternsinger-Segen entfernen ließ, den sein Amtsvorgänger im und am Rathaus anbringen lassen hatte, ist Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) in einem Leserbrief ("Freie Presse" vom 16. Mai) Intoleranz gegenüber den Christen in Reichenbach vorgeworfen worden. Das wollte er so nicht stehen lassen.