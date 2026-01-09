Problemlöser für Branchen der kritischen Infrastruktur: das Leipziger Startup „Honeysuckle“

Wirtschaft regional
Testlabore für Elektronik müssen bisher aufwendig vor Ort betreut werden. Ein Gründerteam aus Leipzig will sie stattdessen ans Netz bringen – und bewirbt sich um den Gründerpreis „Start-up 2026“.
Kabel kringeln sich, LEDs und Messgeräte leuchten: Im Leipziger Coworking-Office „Basislager“ läuft ein Teststand für Elektronik auf Hochtouren. Es ist das schlagende Herz des Start-ups Honeysuckle, das für eine Mission angetreten ist: Bislang müssen solche Testlabore für Elektronik von Fachleuten vor Ort betreut werden. Die Leipziger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.