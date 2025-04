Zwickau 3 min.

„Eine Katastrophe“: ZHC Grubenlampe verspielt Einzug ins Sachsenpokalfinale

Der Handball-Oberligist aus Zwickau lag am Sonntag in Plauen schon mit vier Toren vorn. Am Ende jubelten aber die Gastgeber. Der ZHC-Trainer ging nach dem Spiel hart mit seinem Team ins Gericht.