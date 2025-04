Waschleithe 4 min.

Mit dem Esel nach China: Zwangspause in Waschleithe

Michael Rinderle ist auf einer äußerst ungewöhnlichen Tour. Der 59-Jährige will zu Fuß und in Begleitung eines Esels in den nächsten drei Jahren bis nach Asien laufen. Doch sein vierbeiniger Weggefährte benötigte jetzt eine Unterbrechung.