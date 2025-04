Bad Schlema 4 min.

Landesgartenschau in Bad Schlema will an verschwundene Zeitzeugen erinnern

Landschaftsarchitekten aus Dresden werden die 10. Landesgartenschau 2026 gestalten. Das Juryurteil fiel eindeutig aus, weil das Siegerkonzept mehrere Epochen im Kurort verknüpft.