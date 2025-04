Nina-Maria Mixtacki

Mixtacki wuchs im Erzgebirge auf. Sie hat Theologie und Wirtschaftspädagogik in Leipzig studiert. 2020 trat sie ihre Stelle als Pfarrerin der Stadtkirchgemeinde in Mittweida an. Mittlerweile arbeitet sie als Pfarrerin in Ottendorf und auf einer missionarischen Pfarrstelle in Mittweida und Umgebung sowie in der Studierendenseelsorge an der HS Mittweida. Mixtacki ist ausgebildete Yogalehrerin, Autorin des Buches "Yogaet labora" und gibt auch Kurse. Darüber, aber vor allem über Glaubensfragen postet sie auf ihrem Instagram-Profil atmen.glauben.leben