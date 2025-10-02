Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einer Attacke auf einen 14-Jährigen prüft die Polizei einen Zusamenhang mit dem CSD in Görlitz (Symbolbild).
Nach einer Attacke auf einen 14-Jährigen prüft die Polizei einen Zusamenhang mit dem CSD in Görlitz (Symbolbild).
Sachsen
14-Jähriger verprügelt - Polizei prüft Zusammenhang mit CSD
Nach dem CSD in Görlitz wird ein 14-Jähriger attackiert. Die Polizei prüft, ob der Angriff mit der Demo oder den Gegenprotesten zusammenhängt.

Görlitz.

Nach dem Christopher Street Day (CSD) ist ein 14-Jähriger in Görlitz von Unbekannten attackiert und verletzt worden. Der Jugendliche wurde leicht verletzt in einem Rettungswagen behandelt, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Ob die Tat im Zusammenhang mit dem zu diesem Zeitpunkt schon beendeten CSD steht, muss geprüft werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob das Opfer und die Täter Teilnehmer an den Versammlungen waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Mehr als 850 Menschen hatten am vergangenen Samstag in Görlitz den 4. CSD gefeiert - begleitet von einer Demonstration Rechtsextremer. An einer Gegendemonstration rechtsextremer Gruppen hatten sich nach Polizeiangaben etwa 130 Menschen beteiligt. (dpa)

