Anstehen an neuer Gedenkstätte - 3300 Besucher am Wochenende

Chemnitz.

Der neue Lern- und Gedenkort im einstigen Stasi-Gefängnis in Chemnitz hat am Eröffnungswochenende rund 3300 Besucher angezogen. Wegen der großen Nachfrage hätten Interessierte am Sonntag zeitweilig auf den Einlass warten müssen, teilte der Trägerverein am Montag mit. Vereinschef Jürgen Renz sprach von einer "großartigen Resonanz": "Wir sind sicher, der neue Lernort in Chemnitz kommt genau zur richtigen Zeit und kann ein Anziehungspunkt in der deutsch-deutschen Erinnerungskultur werden."