Freie Wähler: Konflikt um Brandmauer zur AfD schwelt weiter

Die Freien Wähler in Sachsen bleiben dabei: Eine Brandmauer zur AfD ist aus ihrer Sicht kontraproduktiv. Damit stellt sich der FW-Landesverband gegen einen Beschluss des Bundesparteitages.

Neukirchen.

Die Landesverband der Freien Wähler (FW) in Sachsen will im Streit mit der Bundespartei um eine Brandmauer zur AfD nicht klein beigeben. "Es ist weder Zielsetzung noch erstrebenswert, strategische Bündnisse mit der AfD einzugehen. Wir wollen aber deren Wählerinnen und Wähler nicht hinter eine Brandmauer stecken, sondern deren Probleme einer Lösung zuführen", sagte der sächsische FW-Chef Thomas Weidinger am Freitag auf Anfrage. Mit ihnen nichts zu tun haben zu wollen, wäre verkehrt.