Leipziger Lichtfest zum Jahrestag der Friedlichen Revolution

Leipzig.

Die Stadt Leipzig feiert auch an diesem 9. Oktober im Gedenken an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 ihr Lichterfest. "Dankbar für Freiheit und Demokratie erinnern wir wieder an den Mut der Menschen, die sich 1989 gewaltfrei vom SED-Regime befreiten", sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei der Vorstellung des Programms am Donnerstag. "Leipzig bereitete mit den Weg für den friedlichen Wandel und schrieb damit Geschichte." Er forderte die Menschen auf, "sich inspirieren zu lassen vom Geist der Friedlichen Revolution zum demokratischen Aufbruch".