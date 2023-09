Lenz möchte sich bei RB Leipzig "noch einmal verbessern"

Leipzig.

RB Leipzigs jüngste Neuverpflichtung Christopher Lenz hofft bei dem Champions-League-Club auf eine persönliche Weiterentwicklung. "Auch wenn ich bereits 28 bin, hoffe ich, dass ich mich auf diesem Niveau noch einmal verbessern und dazulernen kann", sagte der gebürtige Berliner in einer Medienrunde des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch. Er sehe sich als defensiv denkender Linksverteidiger, der sich aber auch "jederzeit in die Offensive einschalten" könne.