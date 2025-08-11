Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bereits seit Februar 2022 stehen drei russische Frachtflugzeuge am Flughafen Leipzig/Halle. (Archivbild)
Bereits seit Februar 2022 stehen drei russische Frachtflugzeuge am Flughafen Leipzig/Halle. (Archivbild)
Sachsen
Russische Flugzeuge stehen seit 2022 an deutschen Flughäfen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An deutschen Flughäfen stehen nach wie vor "Dauerparker". Grund sind Russland-Sanktionen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Berlin.

An deutschen Flughäfen stehen seit mehr als drei Jahren mehrere Flugzeuge, die wegen der EU-Sanktionen gegen Russland nicht starten dürfen. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte entsprechende WDR-Recherchen. Zudem seien weitere Flugzeuge bekannt - aufgrund laufender Ermittlungsverfahren zu ungeklärten Eigentumsverhältnissen könnten aber keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Laut Ministerium besteht das Flugverbot gemäß einer EU-Verordnung seit dem 28. Februar 2022, kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Es handele sich um drei russische Frachtmaschinen vom Typ Antonow AN‑124, die sich am Flughafen Leipzig/Halle befinden. In Köln/Bonn stehen demnach eine Boeing 737 der Frachtfluggesellschaft Atran aus sowie eine Bombardier Challenger 300 der Fluggesellschaft Utair.

Nach Auskunft des Ministeriums steht in Frankfurt/Hahn eine Boeing 747 des britischen Frachtunternehmens CargoLogicAir, das 2022 wegen der Sanktionen mit Bezug zum Ukraine-Krieg sein Geschäft aufgeben musste und kurz darauf in die Insolvenz ging. Allerdings erklärte der LandesBetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, die Maschine sei am 9. Mai 2023 von der Sanktionsliste gestrichen worden. Nach Auskunft des Airportbetreibers habe das Flugzeug Ende November/Anfang Dezember 2023 den Flughafen mit unbekanntem Ziel verlassen, teilte eine Sprecherin der Behörde in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit.

In München befand sich bis Juni vergangenen Jahres ein ehemals russisch geleaster Airbus A320 der Gesellschaft Aeroflot. Die irisch-chinesische Leasinggesellschaft, der das Flugzeug eigentlich gehörte, kam für die angefallenen Gebühren von 470.000 Euro auf. Das Flugzeug durfte daraufhin nach Ostrava in Tschechien abheben. (dpa)

