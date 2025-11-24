Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Henning Homann ist mit der Arbeit der Minderheitskoalition aus CDU und SPD zufrieden. (Archivbild)
Henning Homann ist mit der Arbeit der Minderheitskoalition aus CDU und SPD zufrieden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Henning Homann ist mit der Arbeit der Minderheitskoalition aus CDU und SPD zufrieden. (Archivbild)
Henning Homann ist mit der Arbeit der Minderheitskoalition aus CDU und SPD zufrieden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
SPD-Chef kritisiert BSW: Absprachen funktionieren nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Zusammenarbeit mit dem BSW hakt es laut dem sächsischen SPD-Chef. Der Minderheitsregierung stellt er trotz Kritik ein positives Zeugnis aus.

Dresden.

Etwa ein Jahr nach dem Scheitern einer Koalition von CDU, SPD und BSW kritisiert der sächsische SPD-Partei- und Fraktionschef Henning Homann das BSW als unzuverlässig. "Wir stellen fest, dass bei allen großen Zukunftsfragen dieses Landes die Absprachen mit dem BSW nicht funktioniert haben", sagte der sächsische SPD-Partei- und Fraktionschef. Als Beispiele nannte er den Haushalt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

Homann äußerte den Verdacht, dass die Partei von internen Konflikten versuche abzulenken, indem sie die Koalition angreife. "Das ist ein durchschaubares und inzwischen sich wiederholendes Muster bei BSW, wofür ich relativ wenig Verständnis habe."

Verbesserungsbedarf bei Zusammenarbeit im Landtag

Die Kritik von Grünen und Linken an der Zusammenarbeit mit der Regierung habe man gehört, so Homann. Gerade für die kleineren Landtagsfraktionen bedeute die Mehrarbeit durch den Konsultationsmechanismus zur Absprache zwischen Regierung und Opposition eine sehr große Herausforderung. Verbesserungsbedarf gebe es auf allen Seiten.

"Um in Zukunft noch besser mit dem Parlament zusammenarbeiten zu können, werden wir in den nächsten Wochen Gespräche auf Spitzenebene mit den konstruktiven Oppositionsparteien führen", kündigte Homann an. Davon ausgenommen ist die AfD, die sich nicht am Konsultationsmechanismus beteiligt.

Homann zieht positive Bilanz der Minderheitsregierung

Nach knapp einem Jahr Minderheitsregierung zog Homann eine insgesamt positive Bilanz, auch wenn diese eine "sehr anspruchsvolle Geschichte" sei. "Die Koalition aus CDU und SPD funktioniert. Sie ist handlungsfähig", sagte er. Man habe es geschafft, eine Mehrheit für den Haushalt zu bekommen und so für Planungssicherheit für Wirtschaft und Kommunen gesorgt. 

Homann verwies auch auf Erfolge der SPD, die sich mit ihren Prioritäten habe durchsetzen können, etwa bei Investitionen in Zukunftsbranchen wie Mikrochip- und Wasserstoffindustrie und einem Fokus auf Kinder, Jugendliche und Familien. Mit dem Sachsenfond, der in den nächsten 12 Jahren Investitionen von 5 Milliarden Euro ermögliche, habe die SPD ein zentrales Wahlversprechen eingelöst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
08:03 Uhr
2 min.
Grüne und Linke in Sachsen: "Wir machen nicht alles mit"
Grüne und Linke kritisieren die Arbeit der Minderheitsregierung in Sachsen. (Archivbild)
Die sächsischen Regierungsparteien CDU und SPD sind auf eine Zusammenarbeit mit der Opposition angewiesen. Linke und Grüne sind damit nicht zufrieden – und fordern Änderung.
15.11.2025
6 min.
„Vielleicht müssen wir populistischer auftreten“: Ist Sachsens SPD der Preis für das Mitregieren zu hoch?
Erschöpft und eingezwängt zwischen CDU und Opposition pendelt die Stimmung in der SPD zwischen Resignation und „Jetzt-erst-recht“-Optimismus.
Erschöpft und eingezwängt zwischen CDU und Opposition, sucht die SPD trotz fragiler Minderheitskoalition einen neuen Aufbruch, während interne Konflikte und der Druck von außen an der Partei zerren. Aber in welche Richtung?
Tobias Wolf
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
Mehr Artikel