Müller: Weltsynode ist "unverbindlicher Meinungsaustausch"

Papst Franziskus hat zur Weltsynode auch einen seiner kircheninternen Kritiker als stimmberechtigten Teilnehmer berufen: Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Der vermutet dahinter allerdings taktische Gründe.

Rom.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller erwartet als Ergebnis der am Mittwoch beginnenden Weltsynode in Rom lediglich eine relativ nichtssagende Abschluss-Erklärung. "Das Votum der Synode hat nur beratenden Charakter, die ganze Veranstaltung ist ein unverbindlicher Meinungsaustausch", sagte Müller in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Rom.