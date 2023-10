Nahost-Experte sieht Moskau als Profiteur des Gaza-Krieges

Die Aufmerksamkeit rücke weg vom Ukraine-Krieg und Russland habe die Möglichkeit, sich als Mediator zu stilisieren: "Die sich wieder mal die Hände reiben, sitzen in Moskau", meint Nahost-Experte Gerlach.

Istanbul.

Nach Einschätzung des Nahost-Experten Daniel Gerlach profitiert vor allem Russland von dem Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. "Die sich wieder mal die Hände reiben, sitzen in Moskau", sagte Gerlach der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Einerseits liege die Aufmerksamkeit zurzeit nicht mehr auf dem Ukraine-Krieg, andererseits stilisiere sich Russland als Teil der Lösung, Mediator und Unterstützer der Unterdrückten, so der Experte.