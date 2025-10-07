Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frankreichs zurückgetretener Premier hat eine schwierige Mission.
Frankreichs zurückgetretener Premier hat eine schwierige Mission. Bild: Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa
Frankreichs Präsident Macron sieht sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt (Archivbild).
Frankreichs Präsident Macron sieht sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt (Archivbild). Bild: Jean-Christophe Verhaegen/POOL AFP/dpa
Der mit der Zusammensetzung der neuen Regierung unzufriedene Chef der Konservativen, Bruno Retailleau, hatte den Rücktritt von Frankreichs Premier provoziert (Archivbild).
Der mit der Zusammensetzung der neuen Regierung unzufriedene Chef der Konservativen, Bruno Retailleau, hatte den Rücktritt von Frankreichs Premier provoziert (Archivbild). Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Frankreichs zurückgetretener Premier hat eine schwierige Mission.
Frankreichs zurückgetretener Premier hat eine schwierige Mission. Bild: Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa
Frankreichs Präsident Macron sieht sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt (Archivbild).
Frankreichs Präsident Macron sieht sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt (Archivbild). Bild: Jean-Christophe Verhaegen/POOL AFP/dpa
Der mit der Zusammensetzung der neuen Regierung unzufriedene Chef der Konservativen, Bruno Retailleau, hatte den Rücktritt von Frankreichs Premier provoziert (Archivbild).
Der mit der Zusammensetzung der neuen Regierung unzufriedene Chef der Konservativen, Bruno Retailleau, hatte den Rücktritt von Frankreichs Premier provoziert (Archivbild). Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Welt
Präsident Macron in Regierungskrise immer mehr unter Druck
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Macron hat dem zurückgetretenen Premier eine 48-Stunden-Frist gesetzt, um einen Ausweg aus der politischen Krise zu finden. Dabei gerät der Präsident zunehmend selbst in die Bredouille.

Paris.

In der Regierungskrise in Frankreich gerät Präsident Emmanuel Macron immer stärker unter Druck. Während der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu mit den Parteispitzen Beratungen über einen Ausweg aus der Krise aufnahm, gehen bisherige Vertraute vom Präsidenten klar auf Distanz zu ihm. So rief Macrons früherer Premierminister Édouard Philippe (2017-2020) den Präsidenten zum Rücktritt auf. Die seit sechs Monaten andauernde Krise dürfe nicht bis zur Präsidentschaftswahl in eineinhalb Jahren verlängert werden, sagte Philippe, der selbst bei der Wahl 2027 antreten will, dem Sender RTL.

Auch der ehemalige Premierminister Gabriel Attal (Januar-September 2024) kritisiert Macron offen. "Ich verstehe die Entscheidungen des Präsidenten nicht mehr", sagte Attal am Montagabend dem Sender TF1. Erst habe Macron im Sommer 2024 die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen, "und seitdem gibt es Entscheidungen, die den Eindruck erwecken, dass er mit aller Kraft an der Macht festhalten will", sagte Attal, der ebenfalls Ambitionen hegt, für das höchste Staatsamt zu kandidieren.

Macron hat Rücktritt bislang ausgeschlossen

Rücktrittsforderungen hatte Macron nach dem Rückzug des Premiers bereits von Frankreichs Linkspartei und den Rechtsnationalen von Marine Le Pen erhalten. Einen Rücktritt hatte Macron aber auch jüngst noch kategorisch ausgeschlossen und betont, er sei direkt vom Volk gewählt und werde sein Amt bis zum regulären Ende im Frühjahr 2027 ausüben. 

Allerdings hatte er am Montag angekündigt, dass er "seine Verantwortung übernehmen" werde, falls die Bemühungen von Lecornu zur Lösung der Politikkrise scheiterten. Es wird davon ausgegangen, dass Macron dann die Nationalversammlung auflöst und Neuwahlen ausruft. Denn ein weiterer Regierungschef könnte schnell in die Lage seiner Vorgänger geraten. Keines der politischen Lager hat in der französischen Nationalversammlung eine Mehrheit.

Ein Datum für mögliche Neuwahlen scheint es bereits zu geben: Die Präfekten hätten bereits die inoffizielle Anweisung erhalten, sich darauf vorzubereiten, am 16. und 23. November Parlamentswahlen zu organisieren, berichtete das Enthüllungsblatt "Le Canard enchaîné".

Frankreichs Präsident Macron sieht sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt (Archivbild).
Frankreichs Präsident Macron sieht sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt (Archivbild). Bild: Jean-Christophe Verhaegen/POOL AFP/dpa
Frankreichs Präsident Macron sieht sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt (Archivbild).
Frankreichs Präsident Macron sieht sich Rücktrittsforderungen ausgesetzt (Archivbild). Bild: Jean-Christophe Verhaegen/POOL AFP/dpa

Erst mal verschaffte sich Macron aber nach dem überraschenden Rücktritt von Lecornu am Montag Luft und beauftragte ihn, bis Mittwochabend letzte Gespräche mit den politischen Kräften zur Stabilisierung des Landes zu führen und einen Ausweg aus der Krise zu finden. 

Lecornu traf sich am Morgen mit den Parteivorsitzenden von Macrons Mitte-Bündnis sowie den Vorsitzenden der beiden Kammern des Parlaments. Am Nachmittag und Mittwochfrüh werde er sich mit Verantwortlichen der übrigen Parteien beraten, erklärte Lecornu. Le Pens rechtes Rassemblement National (RN) und die Linkspartei La France Insoumise (LFI) schlugen die Einladung aus.

Haushalt im Mittelpunkt der Krisengespräche

Lecornu schlug den Parteispitzen nach eigenen Angaben vor, die Diskussionen auf den Haushaltsplan für das kommende Jahr und die Zukunft des französischen Überseegebiets Neukaledonien zu konzentrieren. "Alle Anwesenden waren sich über diese beiden dringenden Probleme einig und bekundeten den Willen, eine schnelle Lösung zu finden." Das hoch verschuldete Frankreich muss dringend einen Sparhaushalt auf den Weg bringen und nach Unruhen soll das für Paris geopolitisch wichtige Neukaledonien einen eigenständigen Status erhalten.

Der mit der Zusammensetzung der neuen Regierung unzufriedene Chef der Konservativen, Bruno Retailleau, hatte den Rücktritt von Frankreichs Premier provoziert (Archivbild).
Der mit der Zusammensetzung der neuen Regierung unzufriedene Chef der Konservativen, Bruno Retailleau, hatte den Rücktritt von Frankreichs Premier provoziert (Archivbild). Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Der mit der Zusammensetzung der neuen Regierung unzufriedene Chef der Konservativen, Bruno Retailleau, hatte den Rücktritt von Frankreichs Premier provoziert (Archivbild).
Der mit der Zusammensetzung der neuen Regierung unzufriedene Chef der Konservativen, Bruno Retailleau, hatte den Rücktritt von Frankreichs Premier provoziert (Archivbild). Bild: Thibault Camus/AP/dpa

Lecornu war erst vor vier Wochen als Regierungschef gestartet, davor war er Verteidigungsminister. Die Zusammensetzung seines am Sonntagabend vorgestellten Kabinetts stieß bei den Konservativen jedoch auf Kritik. Der Vorsitzende der Républicains, der im Amt bestätigte Innenminister Bruno Retailleau, hatte mit einem Rückzug seiner Partei aus der neuen Regierung gedroht, weil er diese dort nur unzureichend vertreten sah. Noch vor einer Krisensitzung der Konservativen warf Lecornu hin und hielt den Parteien danach eine politische Blockadehaltung vor. Inzwischen schließen die Konservativen nicht aus, dass Retailleau in eine künftige Regierung zurückkehren könnte, berichtete der Sender BFMTV.

Hohe Staatsverschuldung 

Frankreich steckt bereits seit mehr als einem Jahr - seit der Neuwahl im Sommer 2024 - politisch in der Klemme. Dabei erfordert insbesondere die hohe Staatsverschuldung des Landes, dass die Parteien an einem Strang ziehen und sich über einen Sparkurs verständigen.

Ob es Lecornu binnen 48 Stunden gelingt, die zerstrittenen Parteien in Kernpunkten nun doch noch auf eine Linie zu bringen, die die Bildung einer Regierung ermöglicht, war zunächst offen - und ist äußerst fraglich. Zum Zwischenstand seiner Gespräche wurde nichts bekannt.

Die Sozialisten, Kommunisten und Grünen, die bei der vorgezogenen Parlamentswahl 2024 stark abschnitten, riefen Präsident Macron auf, einen Premierminister aus dem linken Lager zu ernennen. "Wir sind bereit, gemeinsam zu regieren, um eine Politik des sozialen und ökologischen Fortschritts und der Steuergerechtigkeit zu betreiben, bei der wir dem Parlament wieder seinen rechtmäßigen Platz einräumen werden." Die Linkspartei schloss sich dem Appell nicht an. Sie war zwar mit den übrigen linken Parteien im vergangenen Jahr als Bündnis zur Wahl angetreten, hat sich seitdem aber insbesondere mit den Sozialisten heillos zerstritten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
06.10.2025
4 min.
Zurückgetretener Premier soll in Paris Weg aus Krise finden
Der zurückgetretene Premier soll in Paris bis Mittwoch einen Ausweg aus der politischen Krise finden.
Frankreichs Präsident Macron setzt auf letzte Gespräche: Der noch amtierende Premier Lecornu soll bis Mittwoch eine Lösung für die politische Blockade suchen. Was passiert, wenn er scheitert?
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
4 min.
Frankreichs Premier sieht Lösung der Krise ohne Neuwahlen
Lecornu ist verhalten optimistisch, dass er eine Lösung für die Regierungskrise findet
Premier Lecornu setzt auf Kompromisse mit den Parteien, um Frankreichs Regierungskrise ohne Neuwahlen zu lösen. Welche Rolle spielen dabei die Sozialisten?
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
Mehr Artikel