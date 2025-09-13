Auswärtspunkte im Visier: RB Leipzig beim FSV Mainz zu Gast

In Leipzig schaut man nach dem durchwachsenen Saisonstart mit gemischten Gefühlen auf den Auswärtsauftritt in Mainz. Möglicherweise wird der Neuzugang Conrad Harder zu einer Schlüsselfigur.

Leipzig. Trainer Ole Werner will mit RB Leipzig die ersten Auswärtspunkte in der neuen Bundesliga-Saison einfahren. Die Aufgabe beim noch sieglosen FSV Mainz 05 wird für die Sachsen jedoch alles andere als einfach.

Werner erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein hektisches und aggressives Spiel. Zumal sich der FSV in den vergangenen Jahren zu einem sehr unbequemen Gegner für RB entwickelt hat. Mit dem Sieg in Leipzig zum Ende der vorigen Spielzeit zog Mainz an den Leipzigern vorbei und nahm diesen erstmals in der Bundesliga-Historie den internationalen Startplatz weg.

Werner hat fast seinen kompletten Kader beisammen mit einer absoluten Unbekannten für den FSV: Conrad Harder. Der Däne war erst Sekunden vor Ende der Transferperiode nach Leipzig gewechselt und könnte im Sturm als Joker zum Zünglein an der Waage werden. (dpa)