DGB fordert mehr Dynamik beim Strukturwandel in der Lausitz

Niesky.

Volle Energie für die Lausitz: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat mehr Dynamik beim Strukturwandel im Süden von Brandenburg und Ostsachsen angemahnt. "Jetzt muss geklotzt und nicht gekleckert werden. Dafür ist eine vorausschauende Strukturpolitik notwendig, die tarifgebundene, mitbestimmte und nachhaltige Arbeitsplätze in den Mittelpunkt stellt", sagte der sächsische DGB-Chef Markus Schlimbach am Dienstag in Niesky. Gerade in Sachsen seien Gelder nicht ausreichend zielgerichtet investiert worden.