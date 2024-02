Dresden gehört fortan zum Netzwerk Learning Cities

Dresden.

Dresden gehört künftig als vierte deutsche Stadt zum internationalen Netzwerk für lebenslanges Lernen ("Learning Cities"). Über eine entsprechende Klassifizierung der Unesco informierte die Stadt am Mittwoch. Insgesamt seien 64 Städte in 35 Ländern in das 2015 gegründete Städtenetzwerk aufgenommen worden. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) sprach von einem immensen Wert für die Stadt und "spannenden Perspektiven". Der Austausch im Netzwerk werde die hiesige Bildungslandschaft weiter stärken.