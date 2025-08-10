Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Ex-Münchner Austin Ortega verstärkt DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen
Der Ex-Münchner Austin Ortega verstärkt DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen Bild: Sven Hoppe/dpa
Der Ex-Münchner Austin Ortega verstärkt DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen
Der Ex-Münchner Austin Ortega verstärkt DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen Bild: Sven Hoppe/dpa
Sachsen
Dresdner Eislöwen verpflichten Austin Ortega
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dresdner Eislöwen rüsten weiter auf. Mit dem ehemaligen Münchner Top-Torjäger Austin Ortega lotst der DEL-Aufsteiger den nächsten Hochkaräter an die Elbe.

Dresden.

Einen Monat vor dem offiziellen Saisonstart haben die Dresdner Eislöwen einen weiteren Transfer-Coup gelandet. Wie der DEL-Aufsteiger bekanntgab, wechselt Top-Torjäger Austin Ortega vom Ligarivalen Adler Mannheim an die Elbe.

Der 31-Jährige aus den USA bringt die Erfahrung von 270 DEL-Spielen für die Eisbären Berlin, Red Bull München und Mannheim mit. Dabei erzielte er insgesamt 108 Tore und bereitete 124 Treffer vor. Mit den Münchnern wurde Ortega 2023 deutscher Meister. Ortega ist beim Neuling der neunte Neuzugang.

Treffsicherer Stürmer

Der aus Kalifornien stammende studierte Sportwissenschaftler avancierte allein zwischen 2021 und 2024 mit 72 Treffern und 67 Assists in drei Hauptrunden zum Top-Torjäger der Bayern. Gleich beim Eröffnungsspiel am 9. September trifft Ortega auf einen anderen Ex-Club, die Eisbären Berlin, die ihn 2018 aus Schweden nach Deutschland lotsten.

"Austin ist ein außergewöhnlicher Spieler, der seit Jahren seine Qualitäten in der DEL unter Beweis stellt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die Eislöwen gewinnen konnten. Seine Spielintelligenz und Torgefahr werden unserem Team enorm weiterhelfen. Zudem kennt er Trevor Parkes bereits bestens aus München. Mit seiner Erfahrung und seinem Ehrgeiz passt er hervorragend zu den Eislöwen", sagte Dresdens Sportdirektor Matthias Roos. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17.07.2025
2 min.
Dresdner Eislöwen verpflichten Alec McCrea aus Düsseldorf
Alec McCrea (r) wechselt von Absteiger Düsseldorf zu DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen
Die Dresdner Eislöwen rüsten weiter auf. Der DEL-Aufsteiger lockt Verteidiger Alec McCrea von Absteiger Düsseldorfer EG an die Elbe.
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
02.08.2025
1 min.
Dresdner Eislöwen trennen sich von Stürmer Mitch Wahl
DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen stellt seinen Kader für die neue Saison zusammen.
DEL-Aufsteiger Dresdner Eislöwen baut weiter am Kader für die neue Saison. Ein Spieler ist in der kommenden Spielzeit nicht mehr dabei.
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel