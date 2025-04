Chemnitz/​Pirna/​Voigtsdorf 10 min.

Die Überall-Partei: Woran liegt der AfD-Höhenflug?

Die Rechtsaußenpartei sonnt sich im Umfrage-Hoch in Sachsen. Was macht viele Sachsen trotz Höcke und Co. empfänglich für die AfD-Agenda? Beobachtungen auf dem Sonnenberg in Chemnitz, in einer Turnhalle in Pirna und in einem Gasthof im Erzgebirge.