Ein Jahr vor der Landtagswahl: AfD ist in Sachsen klar die stärkste Partei

Die drei großen sächsischen Zeitungen haben die Sachsen gefragt, wie sie heute wählen würden. Die Ergebnisse lassen einen überaus spannenden Wahlkampf erwarten.

Dresden/Chemnitz. Ein Jahr vor der Landtagswahl ist die AfD laut einer Umfrage stärkste Kraft in Sachsen. Bei einer Befragung des Marktforschungsinstituts Insa erhielt die Partei 35 Prozent der Stimmen. Die CDU kommt danach mit 29 Prozent auf Platz zwei. Die weiteren Parteien liegen bei der Sonntagsfrage mit großem Abstand dahinter: Neun Prozent würden die Linke wählen, sechs Prozent die Grünen, sieben Prozent die SPD, fünf Prozent die FDP. Bei der von "Freier Presse", "Sächsischer Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" in Auftrag gegebenen Umfrage wurden Mitte August 1500 Wahlberechtigte befragt.

Landtagswahl 2024 in Sachsen

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der Sachsen seit 2019 mit Grünen und SPD regiert, hätte mit diesen Ergebnissen keine Regierungsmehrheit mehr. Insa-Geschäftsführer Hermann Binkert sagte, nur CDU, AfD und Linke könnten derzeit sicher mit einem Einzug in den Landtag rechnen. Grüne, SPD und FDP würden bei der Sonntagsfrage zwar die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, liegen bei den sicheren Stimmen aber jeweils unter fünf Prozent. AfD und CDU würden zusammengerechnet auf etwa zwei Drittel der Mandate im Sächsischen Landtag kommen.

Während 53 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Landesregierung unzufrieden sind, schneidet Ministerpräsident Kretschmer vergleichsweise gut ab. 51 Prozent sind mit ihm zufrieden, davon 13 Prozent sogar sehr. Vor allem die Älteren bewerten seine Arbeit positiv. Die Zufriedenheit mit dem Regierungschef hängt auch von der politischen Einstellung ab. Umfrageteilnehmer, die sich rechts der politischen Mitte positionieren, halten Kretschmers Arbeit mehrheitlich nicht für zufriedenstellend. Wer sich links der Mitte oder in der Mitte zuordnet, ist überwiegend zufrieden.

Desaströs ist demgegenüber das Ansehen der Bundesregierung. 78 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit deren Arbeit. Das ist für SPD, Grüne und FDP deshalb eine schwere Belastung im nächsten Wahlkampf, weil die Mehrheit der Befragten bestätigt hat, dass die Bundespolitik großen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung in Sachsen hat.

Etwa jeweils jeder zweite Wähler kann sich grundsätzlich nicht vorstellen, bei einer Landtagswahl in Sachsen AfD (47 Prozent) beziehungsweise Grüne (54 Prozent) zu wählen. Am besten schneidet die CDU bei der "negativen Sonntagsfrage" ab: Nur gut jeder fünfte Wähler in Sachsen (22 Prozent) kann sich grundsätzlich gar nicht vorstellen, die CDU zu wählen.

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks glaubt, dass sich in der Umfrage ein bundespolitischer Trend widerspiegele. "Die Ampelregierung stärkt mit ihrer Politik die politischen Ränder und verspielt das Vertrauen der Menschen in politische Entscheidungen. Wir arbeiten gemeinsam mit Ministerpräsident Michael Kretschmer mit großer Ernsthaftigkeit an den Themen, die die Sächsinnen und Sachsen bewegen. Unser Weg in 2023 und 2024 ist weiter klar: Wir sind mit den Bürgerinnen und Bürgern im ständigen Gespräch und arbeiten jeden Tag dafür, Sachsen gemeinsam mit ihnen positiv zu gestalten", so Dierks.

"Natürlich freuen wir uns über den großen Zuspruch der Sachsen. Zugleich nehmen wir das überwältigende Vertrauen in unsere Arbeit mit Demut zur Kenntnis. Umfragen sind zweitrangig. Jetzt gilt es, ein Jahr lang die Ärmel hochzukrempeln, damit die AfD deutlich stärkste Kraft in Sachsen wird", reagierte Jörg Urban, Landesvorsitzender und designierter Spitzenkandidat der AfD, auf die Umfrageergebnisse.

Für SPD-Landeschef Henning Homann, ist die Umfrage ein Warnschuss für alle Koalitionsparteien im Freistaat. Die Umfragewerte hier in Sachsen hingen aber nicht nur von der Stimmung zur Ampel ab: "Wer dort die einzige Antwort sucht, macht es sich deutlich zu einfach."

Marie Müser, Co-Vorsitzende der Grünen, zeigte sich mit den Umfragewerten für ihre Partei nicht zufrieden. Sie gab sich aber kämpferisch: "Das verbleibende Jahr bis zur Landtagswahl werden wir nutzen, um uns noch besser aufzustellen und mit aller Kraft für ein Sachsen der Zuversicht zu kämpfen", so Müser.

Für Linke-Chef Stefan Hartmann ist es nicht überraschend, dass sich die bundesweite Situation auch in den Bundesländern entsprechend äußert. Unter Verweis auf den AfD-Bestwert erklärte er, man dürfe "nicht den Fehler machen, hauptsächlich über eine Partei zu sprechen - das nutzt ihr nämlich".

Hintergründe und Informationen zur Wahlumfrage

Alle Ergebnisse der Umfrage