Die Überall-Partei: Woran liegt der AfD-Höhenflug?

Die Rechtsaußenpartei sonnt sich im Umfrage-Hoch in Sachsen. Was macht viele Sachsen trotz Höcke und Co. empfänglich für die AfD-Agenda? Beobachtungen auf dem Sonnenberg in Chemnitz, in einer Turnhalle in Pirna und in einem Gasthof im Erzgebirge.

Die Teenager sind scharf auf Bierdeckel mit Blondine. "Mehr Heimat wagen", steht auf den Deckeln, und eine Frau im Dirndl stemmt ein Bierglas. Die drei Jungen in Kapuzenpullis, 14 und 16 Jahre alt, stehen ein wenig schüchtern vor dem Stand mit dem AfD-Logo herum. Als ihnen die AfD-Leute wohlwollend zunicken, greifen sie zu. "Wie läuft's so in... Die Teenager sind scharf auf Bierdeckel mit Blondine. "Mehr Heimat wagen", steht auf den Deckeln, und eine Frau im Dirndl stemmt ein Bierglas. Die drei Jungen in Kapuzenpullis, 14 und 16 Jahre alt, stehen ein wenig schüchtern vor dem Stand mit dem AfD-Logo herum. Als ihnen die AfD-Leute wohlwollend zunicken, greifen sie zu. "Wie läuft's so in...