Kuss für Baerbock: Kroatiens Außenminister entschuldigt sich

Videoaufnahmen zeigen den Moment in dem sich der Gordan Grlic Radmann währen der Aufstellung zum Gruppenfoto zu einem Kuss vorbeugt. "Ich weiß nicht, was das Problem war", so der kroatische Politiker.

Zagreb. Nach einem vom Publikum als unpassend gewerteten Kuss für Annalena Baerbock hat sich Kroatiens Außenminister Gordan Grlic Radman entschuldigt. Er sei sich nicht gleich bewusst gewesen, seine deutsche Amtskollegin mit der freundlich gemeinten Geste bei einem Europa-Kongress im Auswärtigen Amt am Donnerstag in Berlin möglicherweise in Verlegenheit gebracht zu haben.

"Vielleicht war es ein unangenehmer Moment", sagte Radman nach Angaben kroatischer Medien. "Wenn jemand darin etwas Schlimmes gesehen hat, dann entschuldige ich mich bei demjenigen, der das so aufgefasst hat."

Wegen der Verspätung seines Flugzeugs habe er Baerbock erst beim "Familienfoto" mit allen EU-Kollegen gesehen, sagte Radman weiter. "Ich weiß nicht, was das Problem war. Ich habe es nicht gesehen; ich war mir dessen nicht bewusst. Wir begrüßen uns immer herzlich. Es ist ein herzlicher menschlicher Umgang unter Kollegen."

Eine ungelenke Begrüßung?

Videoaufnahmen von dem Vorfall hatten gezeigt, wie Radman versucht, Baerbock während der Aufnahme des "Familienfotos" zu küssen und wie diese sich schnell zur Seite wegdreht. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Aus Baerbocks Umfeld hieß es laut "Bild", es sei ein ungelenker Versuch gewesen, sich schnell noch zu begrüßen.

Baerbock selbst wollte die Vorgänge bei einer Pressekonferenz mit ihrem Kollegen Jeyhun Bayramov in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku am Samstagabend nicht kommentieren. Auf eine entsprechende Frage einer Reporterin sagte sie nur: "Über Küssen haben wir uns heute nicht ausgetauscht."

Dem Kroaten wird jetzt unter anderem in sozialen Netzwerken vorgehalten, dass er eine deutsche Regierungspolitikerin öffentlich in Verlegenheit gebracht und sein Land beschämt habe. "Frauen gewaltsam zu küssen, nennt man doch auch Gewalt, oder?" schrieb Kroatiens frühere Ministerpräsidentin Jadranka Kosor (2009-2011) auf der Plattform X (vormals Twitter). (dpa)