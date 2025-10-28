Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt zum Antrittsbesuch nach Dresden. (Archivbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt zum Antrittsbesuch nach Dresden. (Archivbild) Bild: Ansgar Haase/dpa
Sachsen
Merz kommt zum Antrittsbesuch nach Dresden
Der Kanzler kommt zum Antrittsbesuch nach Sachsen. Vor der Staatskanzlei in Dresden planen Menschen eine Protestkundgebung gegen Merz wegen seiner umstrittenen Stadtbild-Äußerung.

Dresden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt am Dienstag (ab 14.30 Uhr) zum Antrittsbesuch nach Sachsen. Zu Beginn soll der Kanzler vor der Staatskanzlei vom Musikkorps der Bergstadt Schneeberg begrüßt werden, drei Sorbinnen wollen ihm als Willkommensgruß Brot und Salz überreichen.

Danach nimmt Merz an einer Kabinettssitzung teil. Nach der Sitzung ist ein Besuch im Bildungszentrum des Handwerks der Handwerkskammer Dresden vorgesehen. Merz will dabei auch mit Schülern und Lehrlingen ins Gespräch kommen. Zum Abschluss wird der Bundeskanzler beim Halbleiterhersteller Globalfoundries erwartet, der seine Ausbaupläne für das Dresdner Werk erstmals öffentlich vorstellen möchte.

Nach den umstrittenen Äußerungen von Merz zu Migranten im Stadtbild haben mehrere Organisationen zum Protest vor der Staatskanzlei aufgerufen. Allerdings ist Merz zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schon beim nächsten Termin in der Handwerkskammer. 

In vielen deutschen Städten kam es in den vergangenen Tagen wegen der Äußerungen des Kanzlers zu Demonstrationen. Merz wurde Rassismus vorgeworfen. In Dresden gingen am vergangenen Freitag deswegen Hunderte Menschen auf die Straße. (dpa)

