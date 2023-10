Sachsen unterstützt Mittelstand: 142 Millionen für Darlehen

Rezession, Inflation, Energiekrise: Kleine und mittlere Unternehmen stehen unter großem Druck. Ein neues Förderprogramm soll für Entlastung sorgen.

Dresden.

Der Freistaat Sachsen will kleine und mittlere Unternehmen mit insgesamt 142 Millionen Euro an Kreditmitteln unterstützen. Das Programm biete eine ergänzende Darlehensförderung zu den bereits etablierten Zuschussprogrammen für den sächsischen Mittelstand, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Dresden mit. Das Programm "Darlehen für den Mittelstand" ermögliche eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung bei Gründungs-, Wachstums-, Markteinführungs- sowie Digitalisierungsvorhaben.