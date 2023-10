Stollensaison: Dresdner Stollenbäcker feiern Auftakt

Dresden.

Zwischen Klassik und Moderne: Mit Ballet- und Breakdance-Einlagen hat der Schutzverband Dresdner Stollen den symbolischen Auftakt der Stollensaison auf Schloss Albrechtsberg gefeiert. "Unser Stollen wird in diesem Jahr zum Bindeglied zwischen Klassik und Breakdance", sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbands Andreas Wippler am Mittwoch in Dresden. Der Dresdner Christstollen stehe für kulinarische Tradition und die Dynamik aller Stollenbäcker in den Backstuben.