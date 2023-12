Gefängnisleitung schweigt zu Nawalnys Verbleib

Wo ist Alexej Nawalny? Seit einer Woche gibt es kein Lebenszeichen von dem zu 19 Jahren Straflager verurteilten Oppositionellen.

Moskau.

Jarmysch schrieb, immerhin rückten die Behörden damit von der tagelangen Behauptung ab, dass Nawalny wegen Problemen mit der Stromversorgung im Lager nicht habe zugeschaltet werden können. Ihrer Vermutung nach sei den Aufsehern am Montag erlaubt worden zu sagen, dass der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin nicht mehr in dem Lager im Gebiet Wladimir östlich von Moskau sei.

Seit einer Woche gibt es kein Lebenszeichen von dem zu 19 Jahren Straflager verurteilten Oppositionellen. Einer seiner Anwälte, Alexej Zwetkow, sagte russischen Medien, dass er seinen Mandanten das letzte Mal am vergangenen Dienstag gesehen habe. Seitdem habe Zwetkow keine Informationen mehr über Nawalnys Verbleib. Der Anwalt schloss jedoch nicht aus, dass der politische Gefangene in ein anderes Lager verlegt worden sei.

Nawalnys Ehefrau Julija machte auf Instagram darauf aufmerksam, dass ihr Mann schon am Montag nicht per Video zu der Verhandlung in Kowrow zugeschaltet worden sei. "Der Aufenthaltsort von Alexej Nawalny bleibt unbekannt", schrieb sie.

US-Außenministerium fordert Freilassung

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, forderte am Montag erneut Nawalnys Freilassung und machte die russische Regierung für sein Schicksal verantwortlich. In Moskau warf Kremlsprecher Dmitri Peskow deshalb den USA vor, sich in interne russische Angelegenheiten einzumischen. Zum Aufenthaltsort Nawalnys äußerte er sich nicht. "Wir haben weder die Absicht noch die Möglichkeit, das Schicksal von Gefangenen und ihren Aufenthalt an den entsprechenden Orten zu verfolgen", sagte Peskow.

Nawalnys Ansehen als Oppositionspolitiker in Russland beruht auf seinen Enthüllungen von Korruption in der Führungsschicht und auf der Organisation von Protesten. Er steht aber auch wegen früherer nationalistischer Äußerungen in der Kritik. Im August 2020 überlebte Nawalny nur knapp einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok. Der Kremlgegner macht Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB für das Attentat verantwortlich. (dpa)