Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG

Leichtathletik-WM 2025 in Tokio

Vom 13. bis zum 21. September 2025 findet in Japans Hauptstadt Tokio die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaft statt. Erfahren Sie hier alles Wissenswerte sowie aktuelle Nachrichten und Ergebnisse rund um dieses Event.

 

20. Leichtathletik-Weltmeisterschaft - vom 13. bis 21. September 2025 in Tokio

Tokio
2 min.
Zeitplan der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Alle Entscheidungen im Überblick
Geht für den LV 90 Erzgebirge an den Start: Kugelstoßerin Katharina Maisch ist in Tokio dabei.
Vom 13. bis zum 21. September finden in der Hauptstadt Japans die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. Hier finden Sie die Final-Entscheidungen in der Übersicht. Welcher TV-Sender überträgt live?
Thomas Kaufmann

WM-Teilnehmer aus der Region Chemnitz

Chemnitz
5 min.
Dreisprungass Max Heß kämpft vor der Leichtathletik-WM mit Problemen: Schmerzen kalkuliert der Chemnitzer ein
Seinen 18. deutschen Meistertitel sicherte sich Max Heß in Dresden quasi mit halber Kraft .
Die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt Mitte September in Tokio läuft für Max Heß nicht optimal. Der Körper ist nicht zu 100 Prozent belastbar. Aufgeben ist für den deutschen Serienmeister aber keine Option.
Thomas Treptow
Thum
5 min.
Warum der Thumer Werfertag diesmal Hammer war
U-23-Hammerwerferin Jada Julien kam beim 22. Thumer Werfertag auf gute 67,34 Meter.
Neben den üblichen mit WM-Startern gespickten Wettbewerben gehörte zum Meeting im Erzgebirge wieder eine Disziplin, die oft etwas im Hintergrund steht. Ein Trainer und eine Athletin wollen das ändern.
Andreas Bauer
Thum
4 min.
Thumer Werfertag: Mit Ballett zu einer WM-Medaille im Diskuswerfen
Katharina Maisch holte sich beim Thumer Werfertag den Sieg im Kugelstoßen und tankte Selbstvertrauen für die WM.
Kugelstoßerin Katharina Maisch siegt beim 22. Thumer Werfertag, hält die Vizeeuropameisterin in Schach und tankt Selbstvertrauen für die Leichtathletik-WM in Tokio. Darauf richtet auch die Hallenserin Shanice Craft den Fokus.
Thomas Treptow
Thum
4 min.
Deutscher Diskushüne geht beim Thumer Werfertag erfolgreich auf Rekordjagd
Der Magdeburger Henrik Janssen knackte in Thum den Meetingrekord im Diskuswerfen.
1200 Zuschauer kommen zur 22. Auflage des Spezialmeetings im Erzgebirge. Sie sehen zwei hochklassige Wettbewerbe im Diskusring, bei dem auch Lokalmatador Steven Richter bei seinem Heimspiel überzeugt. Kugelstoßerin Katharina Maisch steuert noch einen Sieg für den LV 90 Erzgebirge bei.
Thomas Treptow
Chemnitz/​Thum
4 min.
Weg zur Leichtathletik-WM nach Tokio führt über Thum
Henrik Janssen kommt als Deutscher Meister zum Werfertag nach Thum.
Bereits zum 22. Mal trifft sich die Weltelite der Werfer im Erzgebirge, diesmal sind Athleten aus zwölf Nationen am Start. Besonders stark ist das Diskuswerfen der Männer mit Lokalmatador Steven Richter besetzt.
Thomas Treptow
Chemnitz
3 min.
Michael Ballack wurde schon gesichtet: Sportlegenden der Stadt werden am Marathonturm des Chemnitzer Sportforums geehrt
Noch verbergen schwarze Planen, was ab Sonntag zu sehen sein soll: In den Arkaden links und rechts des Marathonturmes am Chemnitzer Sportforum werden erfolgreiche Athleten der Stadt mit einer Ausstellung geehrt.
In den Arkaden des frisch sanierten Bauwerkes wird am Sonntag im Beisein vieler Prominenter eine Ausstellung eröffnet. Zeitgleich findet ein Sportfest der besonderen Art statt.
Thomas Reibetanz
Thum
4 min.
Olympia-Stars, Zeitplan, Eintritt: Was für das Leichtathletik-Meeting im Erzgebirge wichtig zu wissen ist
Der Gelenauer Steven Richter kann in dieser Saison viel jubeln, wie hier bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden. Mit Platz 2 qualifizierte er sich für die Weltmeisterschaften. Am Freitag startet er in Thum.
Sportler aus 15 Nationen messen sich am Freitag in Thum. Lokalmatador und Diskuswerfer Steven Richter aus dem benachbarten Gelenau reist mit einem Titel im Gepäck und der WM-Qualifikation an. „Freie Presse“ hat die Informationen zum Werfertag zusammengefasst.
Sandra Häfner
Gelenau
4 min.
Europameister im Rampenlicht: Heimatgemeinde im Erzgebirge ehrt ihren Goldjungen
Steven Richter trägt sich im Beisein von Bürgermeister Knut Schreiter (r.) und Jens Römling (l.) von der Erzgebirgssparkasse in das Goldene Buch von Gelenau ein.
Steven Richter hat sich nach dem Erfolg bei der U-23-Europameisterschaft in das Goldene Buch von Gelenau eingetragen. Zwei Höhepunkte warten noch auf den Sportler in dieser Saison. Dazu gehört sein Heim-Meeting in Thum.
Sandra Häfner

Aktuelle Leichtathletik-Nachrichten

Sachsen
2 min.
Sexueller Missbrauch? Schwere Vorwürfe gegen sächsischen Leichtathletik-Trainer
Trotz Warnungen und früherer Vorfälle stellte ein Verein in Sachsen den Trainer wieder ein.
Ein Leichtathletik-Verband hat mitgeteilt, dass er dem ehemaligen Läufer gekündigt hat. Danach trainierte der Mann in einem Verein in Sachsen, obwohl dieser offenbar von den Vorwürfen gewusst hat.
Erik Kiwitter
Zürich
3 min.
Speerwerfer Weber und Hindernisläufer Ruppert feiern Siege
Julian Weber warf gleich zweimal über die magische 90-Meter-Marke.
Speerwerfer Julian Weber übertrifft bei der WM-Generalprobe in Zürich zweimal die 90-Meter-Marke. Auch Hindernisläufer Frederik Ruppert gewinnt, während Weitsprung-Star Malaika Mihambo Zweite wird.
Budapest
2 min.
13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter
Armand Duplantis steigerte seinen Stabhochsprung-Weltrekord auf 6,29 Meter.
Armand "Mondo" Duplantis springt nur zwei Monate nach seiner bisherigen Bestmarke den nächsten Weltrekord - diesmal in Budapest.
Gelenau
3 min.
Weltklassefeld geht beim Thumer Werfertag auf Rekordjagd im Diskusring
Für Steven Richter, den Deutschen Vizemeister im Diskuswerfen, ist der 22. Werfertag ein Heimspiel.
Athleten aus 14 Nationen, darunter 16 Olympiastarter, sind am 15. August bei der 22. Auflage des Spezialmeetings am Start. Starke Konkurrenz für die WM-Fahrer und Lokalmatadoren Steven Richter und Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge.
Thomas Treptow
Dresden
2 min.
Nach Bronze enttäuscht: Aber Kugelstoßerin Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge hofft auf WM-Start
Kugelstoßerin Katharina Maisch von LV 90 Erzgebirge war mit Platz drei bei den Finals in Dresden nicht zufrieden.
Dem Sprinter Benedikt Thomas Wallstein vom LAC Chemnitz gelingt Bronze-Überraschung über 200 Meter.
Thomas Treptow
Dresden
4 min.
Leichtathletik: Dreisprungass Heß siegt auf Sparflamme – Diskushüne Richter reißt WM-Ticket aus dem Feuer
Max Heß ließ trotz gesundheitlicher Probleme nichts anbrennen.
Im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion sorgten am Samstag und Sonntag über 20.000 Zuschauer für eine tolle Atmosphäre. Das beflügelte auch die Athleten aus der Region, die auch für Überraschungen gut sind.
Thomas Treptow
Dresden
4 min.
Silbercoup nach Bombenstart: Chemnitzer Hürdensprinterin Amira Never Vizemeisterin
Die Chemnitzerin Amira Never (re.) strahlt nach ihrem Silbercoup mit Siegerin Ricarda Lobe um die Wette.
Die 20-Jährige vom LAC Erdgas Chemnitz sorgt bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften für eine Überraschung. Über 100 Meter Hürden sprintet sie aufs Podest. Trainingskameradin Rebekka Haase verpasst eine Medaille knapp.
Thomas Treptow
Halle
6 min.
Weshalb der zweifache Marathon-Olympiasieger Waldemar Cierpinski heute lieber Fußball spielt und zu seinem 75. Geburtstag abhaut
Nach einer taktischen Meisterleistung läuft Waldemar Cierpinski ins Moskauer Leninstadion ein und gewinnt 1980 seine zweite olympische Goldmedaille im Marathon.
Der zweifache Olympia-Triumphator Waldemar Cierpinski aus Halle überrascht beim Rückblick auf 75 Jahre. Rennen ist nicht mehr sein Sport-Favorit.
Jochen Mayer
Chemnitz/​Dresden
4 min.
Trendiges und Traditionelles: Was bei den Finals 2025 in Dresden passiert
Das Heinz-Steyer-Stadion im Sportpark Ostra nahe der Altstadt an der Elbe ist praktisch das Herzstück der Finals 2025 in Dresden. Hier ermitteln die Leichtathleten ihre Deutschen Meister.
Bei dem viertägigen Multisportevent in Dresden werden 133 deutsche Meistertitel in 20 Sportarten vergeben. Die neun Sportstätten liegen in einem engen Radius, viele Wettkämpfe können die Zuschauer kostenlos verfolgen.
Thomas Treptow
Chemnitz
5 min.
Leichtathletik: Weshalb Ex-Hammerwerfer Steve Harnapp „happy“ ist und Bundestrainer Sven Lang „beruhigt“
Mit dem Hammer ist Steve Harnapp in seinem Element. Im Chemnitzer Sportforum trainiert er mit Lukas Winkler (li.) und Maria Gröper.
Steve Harnapp bildet seit geraumer Zeit mit Erfolgstrainer Sven Lang ein Gespann am Bundesstützpunkt in Chemnitz. Der Dresdner entlastet den erfahrenen Coach, bringt aber auch neue Impulse in die starke Wurf-Stoß-Gruppe ein. Beide sind happy mit dieser Konstellation
Thomas Treptow
Gelenau
4 min.
Starke Konkurrenz für Olympiastar Ogunleye beim 22. Werfertag in Thum
Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye gibt ihre Visitenkarte beim Thumer Werfertag ab.
Am 15. August fliegen im Stadion an der Wiesenstraße wieder die Kugeln, Disken und Speere. Dann wird die deutsche Elite von internationalen Klasseathleten gefordert. Das Meeting gehört in die bronzene Kategorie der World Athletics Continental Tour. Das ist jedoch mit einem finanziellen Kraftakt verbunden.
Thomas Treptow
Chemnitz
4 min.
Kugelstoßerin Katharina Maisch auf bestem Weg zur Leichtathletik-WM
Katharina Maisch steigert sich immer weiter
Kugelstoßerin Katharina Maisch hat erneut einen draufgesetzt und beim Werfermeeting in Schönebeck eine neue Bestleistung aufgestellt. In Dessau sorgte Sprinterin Gina Lückenkemper für einen Paukenschlag.
Thomas Scholze