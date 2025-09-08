Chemnitz 3 min.

Michael Ballack wurde schon gesichtet: Sportlegenden der Stadt werden am Marathonturm des Chemnitzer Sportforums geehrt

In den Arkaden des frisch sanierten Bauwerkes wird am Sonntag im Beisein vieler Prominenter eine Ausstellung eröffnet. Zeitgleich findet ein Sportfest der besonderen Art statt.