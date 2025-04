Thum 4 min.

Werfertag in Thum: Neustart für Steven Richter

Leichtathletik: Vor den Augen vieler Verwandter und Freunde hat Steven Richter das Meeting in Thum in vollen Zügen genossen. Obwohl ihm Henrik Janssen den Sieg im Diskuswerfen in letzter Sekunde vor der Nase wegschnappte, blickt der 21-Jährige nach der verpassten Olympiaqualifikation optimistisch in die Zukunft.