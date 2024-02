David Storl: Der jüngste Kugelstoß-Weltmeister der Geschichte beendet seine große Karriere

Der ehemalige Chemnitzer David Storl wird bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig offiziell verabschiedet. In Zukunft soll bei dem zweifachen Weltmeister und bald vierfachen Vater die Familie mehr im Mittelpunkt stehen.

Jetzt ist richtig und offiziell Schluss - und das endgültige Karriereende fühlt sich für Kugelstoßer David Storl offenbar auch richtig an: "Nach dem Bandscheibenvorfall 2021 wurde es schwierig. Irgendwann steht das, was du riskierst, nicht mehr im Verhältnis zu dem, was du gewinnen kannst", sagte der 33-jährige gebürtige Rochlitzer in einer...