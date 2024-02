David Storls Weggefährten aus Döhlen blicken zurück: Er hat schon früh die Äpfel über das Scheunendach geworfen

Gisela und Manfred Bergmann, Traudel Loose und Wolfgang Lietzow (v. l.) haben sich am Samstag in Döhlen noch einmal an David Storls Erfolge erinnert – mit vielen Anekdoten aus früheren Jahren. Dabei wurden die alten Plakate und Presseartikel noch einmal ausgepackt. Bild: Robin Seidler