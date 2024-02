Kugelstoßmeeting: Ein Maskottchen im Ring und fröhliche Countrymusik im Shuttlebus

Die Organisation des Rochlitzer Kugelstoßmeetings ist für die Ehrenamtler Jahr für Jahr ein Kraftakt. Aber es gab auch diesmal wieder lustige Momente mit den Athleten und anderen Protagonisten.

Nachdem Christian Sperling am Sonntagabend die letzten Kugelstoßer verabschiedet hatte, war es für den Organisator des Rochlitzer Meetings erst einmal Zeit für ein belegtes Brot. „Das ist der Moment, in dem wir das erste Mal am gesamten Wochenende tief durchatmen können, wenngleich noch alles abgebaut werden muss.“ Ein Fazit ließ sich der...