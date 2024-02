Leichtathletik: Serienmeister Max Heß knackt 17-Meter-Marke bei Chemnitzer Doppelsieg

Auf die Dreispringer vom LAC ist Verlass. Von den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Leipzig bringen sie einen kompletten Medaillensatz mit. Rebekka Haase sprintet über 60 Meter zu Gold.

Der erste "Hieb" saß und war eine kleine Erlösung. Max Heß ballte beide Fäuste, lächelte und lief an die Bande zu seinem Trainer Harry Marusch, der ihn kurz in die Arme nahm. 17,03 Meter standen für seinen Schützling auf der Anzeigetafel, damit sicherte sich der Chemnitzer Dreispringer in der Arena Leipzig nicht nur souverän seinen achten...