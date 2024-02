Deutsche Hallenmeisterschaften in Leipzig: Chemnitzer Sprungass Max Heß erleichtert - Sprinterin Rebekka Haase emotional

Bei den Titelkämpfen der Leichtathleten in Leipzig überzeugen die Chemnitzer Springer und einer Sprinterin gelingt ein bemerkenswerter Doppelschlag.

Es gibt Höhen, Weiten und Zeiten im Sport, an denen scheiden sich die Geister, an denen trennt sich die Spreu vom Weizen. Die 17 Meter im Dreisprung der Männer gehören in der Leichtathletik dazu. 2021 im Mai hatte Max Heß das letzte Mal diese Marke übersprungen. Bei den Team-EM in Chorzów kam er auf 17,13 Meter. Danach, auch immer wieder...