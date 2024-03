Chemnitzer Dreispringer Max Heß nach WM-Enttäuschung zwischen Frust und Zuversicht

Bei der Hallen-WM verfehlte der Leichtathlet des LAC die angepeilte Weite von 17 Metern deutlich. Doch der Blick geht weiterhin nach vorn - und auch weiterhin klar Richtung Paris.

Hallenwettkämpfe liegen ihm, hier hält er den deutschen Rekord, hier hat er in Europa vier Mal Bronze und sogar einen Vizeweltmeistertitel errungen. Den Auftritt bei der Hallen-WM von Glasgow (Großbritannien) an diesem Wochenende aber wird Max Heß nicht in die Akte seiner besten Erinnerungen abheften: Es lief nicht rund. Das fing bereits damit...