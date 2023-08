Leichtathletik: Spannende Punktejagd für Olympia beginnt beim 20. Thumer Werfertag

Allein 18 WM-Starter von fünf Kontinenten gehen im Stadion an der Wiesenstraße an den Start. Darunter zwei Vizeweltmeisterinnen. Die Chancen, neue Meetingrekorde zu erleben, stehen gut.

Was haben Tom Walsh, Daniel Jasinski und Christin Hussong gemeinsam? Nun, alle drei gehören der Werfer- beziehungsweise Stoßergilde an. Alle drei haben bei Olympischen Spielen, Welt- oder Europameisterschaften bereits auf dem Podest gestanden. Nicht zuletzt halten sie in ihren Disziplinen den Meetingrekord beim Thumer Werfertag. Der...