Rekordetat beim 20.Thumer Werfertag

Weltklasseathleten aus 17 Nationen treten Spezialmeeting an

Thum.

Beim 20. Thumer Werfertag am 1. September planen die Organisatoren mit einem Rekordetat: "Wir haben das größte Budget aller Zeiten. Die Veranstaltung kostet uns nahezu 70.000 Euro", gab Knut Schreiter, Präsident des LV 90 Erzgebirge, am Dienstag in Thum bekannt.