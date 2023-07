Leichtathletik: Ein klarer Favorit und viele heiße Eisen bei Deutscher Meisterschaft in Kassel

Wird der Letzte auch diesmal der Erste bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten sein? Zumindest im Dreisprung der Männer deutet vieles darauf hin. Der Chemnitzer Max Heß, der im Vorjahr in Berlin souverän seinen sechsten Titel eingefahren hatte, ist am Sonnabend in Kassel erneut klarer Favorit auf Gold. Der 26-jährige vom LAC...