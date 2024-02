18. Kugelstoßmeeting in Rochlitz: Großer Sport „für verhältnismäßig wenig Geld“

Beim Spezialmeeting in der Muldestadt prophezeit der Bundestrainer spannende Duelle um den Sieg. Dafür kommen in erster Linie zwei schnelle Italiener, eine Allesgewinnerin aus China und eine überraschend starke Deutsche in Frage.

Vor einer Woche, beim Kugelstoßmeeting in Nordhausen, stieg Zane Weir in geborgten Klamotten in den Ring, da sein Koffer auf der Anreise verloren gegangen war. Das hinderte den in Südafrika geborenen Italiener aber nicht daran, in Thüringen einen neuen Meetingrekord und eine neue Weltjahresbestleistung von 21,84 Meter aufzustellen.