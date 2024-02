18. Rochlitzer Kugelstoßmeeting: Eine Allesgewinnerin aus China lässt es krachen

Vor einem begeisterten Publikum holt sich ein Italiener den Sieg in Rochlitz und den Meetingrekord von David Storl. Eine starke Chinesin stellt eine neue Jahresweltbestleistung in der Halle auf und eine Deutsche ihre gute Form unter Beweis.

Dafür, dass Gong Lijiao ihren einzigen Hallenwettkampf in dieser Saison aus dem vollen Training heraus bestritt, war sie beim 18. Kugelstoßmeeting in Rochlitz bereits in bestechender Form. Gleich im ersten Versuch stellte die zweifache Vizeweltmeisterin aus China mit 19,58 Metern die Weichen auf Sieg. Im letzten Durchgang ließ die 35-Jährige...